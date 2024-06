Power Bank mostruoso in offerta a 56€: ricarichi 5 volte il tuo iPhone

Addio all’ansia di rimanere a secco di energia: questo power bank da 25000 mAh è mostruoso e costa pure una frazione dei suoi competitor diretti. Il Cuktech 20 è, infatti, in offerta ad appena 56€: per acquistarlo a questo prezzo non dovrai fare altro che spuntare la casella e ottenere in questo modo un coupon per un extra sconto del 10%.

Perché acquistarlo? Perché ha la capienza necessaria per ricaricare il tuo smartphone oltre cinque volte; perché può ricaricare qualsiasi cosa, inclusi i laptop con USB-C, e può farlo molto velocemente grazie ad una potenza massima, effettiva, di ben 140W. Lo metti in zaino e puoi portarlo con te all’università o al lavoro: i tuoi iPhone, iPad e MacBook non saranno mai più scarichi.

In totale, dispone di tre porte: due USB-C e una USB-C. Puoi ricaricare simultaneamente fino a tre dispositivi, tra laptop, smartphone, tablet, auricolari e altri accessori.

Non manca nemmeno un display digitale che mostra in tempo reale lo stato di carica e la potenza in uscita, rendendo facile monitorare il processo di ricarica. Grazie al supporto per la ricarica rapida, è ideale per caricare rapidamente dispositivi come MacBook Pro, iPhone 15 e Samsung Galaxy S23.

Il produttore ha fatto un importante lavoro per assicurarsi che il power bank Cuktech 20 lavori con i massimi livelli di sicurezza: può affrontare carichi di lavoro impegnativi e prolungati, senza compromettere le sue prestazioni o andare incontro a cortocircuiti e surriscaldamenti. Insomma, è davvero micidiale in tutto: non perdere questa offerta e acquistalo subito ad un ottimo prezzo!