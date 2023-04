Porta questo Power Bank Mini dappertutto: oggi costa pochissimo

Viaggiare a lungo senza un power bank è praticamente impossibile. Le batterie dei dispositivi mobili sembrano durare sempre meno, e tu hai certamente bisogno di essere sempre al top con il tuo smartphone, il tablet e magari anche gli auricolari carichi. Con questo Power Bank Mini questo non è più un problema. Portalo sempre con te in tasca e alimenta più dispositivi contemporaneamente. Acquistalo su Amazon a soli €12,73, applicando il COUPON con 25% di sconto prima del checkout.

Questo Power Bank Mini è la soluzione perfetta

Con il suo design ultra compatto, il Power Bank portatile POSUGEAR da 10000 mAh unisce estetica ed ergonomia. Sottile quasi quanto una carta di credito, pesa appena 218 grammi e puoi trasportarlo persino in tasca. Grazie alle 2 porte USB-A e alla porta USB-C veloci, con potenza di 15W, puoi ricaricare contemporaneamente 3 diversi dispositivi, con una velocità superiore del 30% rispetto agli standard. Sarai in grado di alimentare anche i dispositivi più piccoli e a bassa potenza, con il suo chip migliorato adatto anche a cuffie Bluetooth, smartwatch e bracciali sportivi di ogni tipo. I quattro indicatori a LED ti consentono di monitorare il livello di carica residua in un solo attimo.

Questo Power Bank Mini è affidabile e sicuro. La batteria ai polimeri di litio di alta qualità garantisce una protezione completa da sovraccarico, sovracorrente, sovratensione e cortocircuito, offrendo un ottimo utilizzo di tutti i tuoi dispositivi, senza mai danneggiarli. Su Amazon da oggi ti costa soltanto €12,73, applicando un COUPON con 25% di sconto che selezionerai prima del checkout.

Se preferisci, dai un’occhiata a quest’altra batteria esterna: questo Power Bank Magnetico in offerta può caricare un solo dispositivo alla volta, ma avrai una comodità ancora più elevata, senza ingombro di cavi. Approfitta di questo altro imperdibile sconto finché valido!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.