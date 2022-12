Power bank magnetico per iPhone: su Amazon SCONTATO del 40%

Il tuo iPhone sta per scaricarsi mentre sei fuori casa e non hai la possibilità di ricaricarlo? Niente paura, oggi puoi risolvere con pochissimo grazie a questa super offerta di Amazon. Metti subito nel tuo carrello questo power bank magnetico a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro.

Niente più cavi che pendono, grazie alla tecnologia MagSafe potrai ridare vita al tuo dispositivo solo appoggiandolo. Il magnete potente permette un’ottima stabilità e quindi lo potrai tranquillamente usare mentre continui a chiamare, giocare o fare foto con il tuo iPhone. Semplicissimo, compatto e, con uno sconto del 40%, assolutamente da non farsi scappare.

Power bank magnetico: tutto più semplice

Questo power bank magnetico rende tutto più semplice, perché a differenza dei classici caricatori portatili con il cavo che devi tenere in una tasca, questo lo puoi attaccare direttamente al tuo iPhone. Non ti renderai nemmeno conto di averlo. Tra l’altro è anche veloce, infatti ha una potenza di 7,5 W che non solo non fa scaricare ulteriormente il tuo dispositivo, ma lo ricarica.

Ha un ottima capacità che garantisce più ricariche, in base al modello. È compatibile anche con l’ultimo arrivato, iPhone 14. Il magnete è potente e non si staccherà benché continui a usarlo normalmente e ha un rivestimento di gomma antiscivolo che lo protegge anche dalle cadute e dagli urti.

Di basta ai vecchi modelli di caricatori portatili. Sii veloce però perché le unità disponibili a questo prezzo non sono molte. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo power bank magnetico a soli 29,99 euro, invece che 49,99 euro. Se lo ordini adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.