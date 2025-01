Power Bank magnetico da 5000mAh per ricarica veloce e senza cavi

Vuoi acquistare un caricabatterie senza cavi che quindi possieda la ricarica wireless senza spendere un capitale? Allora non perdere questa fantastica occasione. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Power Bank UGREEN Nexode a soli 20,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina.

Grazie a questa ottima promozione il prezzo, che già non era altissimo, crolla a terra e quindi è un vero affare. Potrai ricaricare qualsiasi device tu voglia sia con la ricarica wireless che con il classico cavetto USB. Una doppia soluzione che ti permette quindi di usarlo praticamente per qualsiasi dispositivo tu voglia.

Power Bank potente, versatile e dal costo irrisorio

Sono sicuramente queste tre le cose più interessanti di questo Power Bank, oltre a un prezzo decisamente vantaggioso. La sua potenza di ricarica magnetica di 7,5 W, unita alla ricarica cablata da 15 W, gli permette di essere veloce. Come ti dicevo potrai usare i due metodi di ricarica a piacimento in modo da poterlo usare su qualsiasi dispositivo.

Ha un design estremamente compatto, sottile e leggero. Una volta che l’avrai agganciato al tuo device non ti accorgerai nemmeno di averli. Funziona anche con le custodie certificate per la ricarica wireless. Il magnete è molto potente e dunque non devi preoccuparti che il Power Bank possa cadere. Possiede inoltre diverse protezioni che lo rendono sicuro e gode di una capacità da 5000 mAh per ricaricare completamente uno smartphone.

Sicuramente una promozione da non farsi scappare per nessun motivo al mondo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank UGREEN Nexode a soli 20,99 euro, invece che 29,99 euro, applicando il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.