Power Bank a energia solare: 3 in 1 e non si esaurisce MAI

Perché avere un caricatore portatile classico, che seppur potente ha comunque una durata illimitata, quando puoi averne uno a energia solare? Non ci credi? Vai su Amazon e metti subito nel tuo carrello il Power Bank Jiga a soli 35,65 euro, anziché 45,95 euro.

A parte l’ottimo prezzo, dato anche dallo sconto del 22%, fai un acquisto veramente intelligente. Questo caricatore ti offre la possibilità di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente in modo veloce. È dotato anche di una piccola torcia e soprattutto, si ricarica anche attraverso la luce del sole, per cui non si esaurisce mai.

Power Bank Jiga: grande capacità e ottima compatibilità

Questo Power Bank è dotato di una batteria da 30.000mAh che ti permetterà di caricare più volte i tuoi dispositivi come smartphone o tablet. Oltre a questo è dotato di un piccolo pannello solare che immagazzina l’energia e che quindi ti garantisce una ricarica illimitata, sotto la luce del sole.

È in grado di ricaricare fino a tre dispositivi nello stesso tempo e, grazie al chip intelligente, riconosce ciò che è stato collegato e imposta una ricarica personalizzata. Questo impedisce il sovraccarico e non rovina i dispositivi. Oltre a tutto questo, che già è tantissimo, avrai anche a disposizione una piccola torcia da usare in casi di emergenza quando rimani al buio.

Insomma questo è davvero un acquisto da fare a occhi chiusi. Non ti accontentare di un caricatore portatile normale, vai su Amazon e acquista il Power Bank Jiga a soli 35,65 euro, anziché 45,95 euro. Se completi l’ordine oggi potrai riceverlo comodamente a casa tua entro pochi giorni, grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.