Power Bank da 20000mAh con 3 cavi integrati a un prezzo super (sconto e coupon Amazon)

La combo sconto e coupon di Amazon regala sempre soddisfazioni. A ricevere il trattamento speciale oggi è il power bank VRURC da 20.000 mAh, in queste ore in offerta a meno di 24 euro, un prezzo eccellente per un dispositivo che vanta una capacità di carica ben superiore rispetto alla media.

La particolarità di questo power bank, oltre a un ottimo rapporto qualità-prezzo, è la sua dotazione di tre cavi integrati: un cavo micro USB da 18W compatibile con la stragrande maggioranza degli smartphone Android; un cavo USB-C da 18W per gli smartphone Samsung di ultima generazione; un cavo PD da 20W con cui è possibile ricarica gli ultimi modelli di iPhone; e un cavo USB-A (incorporato) da 10W per la ricarica diretta.

Power Bank VRURC: capacità da campione e dotazione completa

Con il power bank VRURC non hai più bisogno di preoccuparti dei cavi, avendoli già integrati di suo. Non devi nemmeno preoccuparti se il tuo telefono sia compatibile o meno: grazie alle tre porte tutte diverse l’una dall’altra (micro-USB classica, USB-C e PD), puoi usare questo dispositivo per ricaricare qualsiasi telefono, anche contemporaneamente, potendo contare su una capacità infinita da 20.000 mAh.

E risparmi anche tempo al momento della ricarica. Un esempio? Se usi il cavo di ricarica integrato PD da 20W, in 30 minuti riesci a ricaricare il tuo iPhone da 0 al 60%, a differenza di una ricarica con ingresso 15W che al massimo arriva al 30% nello stesso lasso di tempo.

Cogli al volo la combo sconto e offerta Amazon per il power bank VRURC da 20.000 mAh con 3 cavi integrati (e se completi l’acquisto ora ricevi l’articolo a casa tua già domani).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.