Power Bank 4 in 1: un gioiello se hai prodotti Apple, Magsafe CHECK

Sei in previsione una vacanza o sai che dovrei passare tante ore fuori casa, non perderti per nessuna ragione al mondo questo Power Bank 4 in 1, ti stupisce fin dal primo utilizzo Grazie a tutto ciò di cui è dotato. In modo particolare è perfetto per te se hai uno smartphone firmato Apple cisto che è compatibile con le ultime tecnologie lanciate proprio da questo marchio.

Grazie al ribasso che ottieni mediante coupon, concludi un vero e proprio affare e ti porti a casa questo gioiellino con una spesa di appena €26,39 quindi non aspettare neanche un secondo in più.

Delle spedizioni non ti preoccupare dal momento che sono gratuiti e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Power Bank 4 in 1, con questo in tasca non avrei mai più un singolo pensiero

Grazie alle innovazioni di cui è dotato, questo Power Bank portatile è compatibile con la tecnologia magsafe di cui sono dotati gli ultimi iPhone usciti sul mercato. Oltre ad essere al passo con i tempi non ti fa mancare proprio niente sottomano visto e considerato che puoi utilizzare in 4 modi diversi e sfruttarlo al meglio.

In modo particolare poi adoperarlo come un più classico Power Bank con il tuo smartphone ma ricaricare allo stesso modo anche Smartwatch e wearable se ne sei in possesso, sulla parte sovrastante è presente un doppio attacco magnetico di cui non fare a meno.

Allo stesso tempo, però, sulla parte posteriore è integrata una comodissima levetta che se apri trasforma l’intero sistema in un perfetto stand per poter mantenere il tuo dispositivo in posizione orizzontale senza l’aiuto di ulteriori prodotti.

Ti mette a portata di mano ben 10000mAh da sfruttare a dovere mediante la ricarica rapida che non può mancare per nessun motivo, persino quella wireless raggiunge 15 W.

Insomma, come vedi è un portento. Collegati su Amazon e spunta il coupon all’istante per poter portare a casa questo gioiellino con appena €26,39.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.