Power Bank 3in1 per smartphone, accessori e ALTRO: magnetico e wireless

Un power bank da usare in tre modalità differenti per poterlo adoperare con qualunque prodotto e soprattutto non fare a meno di niente. Utile per lo smartphone? Certo ma sfruttalo anche con accessori con ricarica wireless e con il tuo smartwatch.

Una vera e propria chicca da avere sempre in tasca o nello zaino. Dal momento che è in promozione su Amazon perché non ne approfitti? Collegati in pagina dove lo acquisti con un coupon del 40% spettacolare. Il prezzo scende ad appena 21,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Power bank 3 in 1 da usare dove e come vuoi

Un concentrato di tecnologia questo straordinario Power Bank che puoi adoperare con diversi prodotti che hai a tua disposizione. In fin dei conti nessuno ha mai detto che la ricarica d’emergenza serve solo per lo smartphone, no?

Grazie a questo modello hai 10000mAh da sfruttare in modo wireless e anche con accessori specifici come il tuo Apple Watch. Sulla sua parte superiore, infatti, hai sia uno slot per la ricarica senza fili a 15W che una postazione per gli smartwatch dove uno stand magnetico si alza a disposizione.

Non avere dubbi, hai tutta le sicurezza del caso a tua disposizione con sistemi di protezione integrati. Con un totale di 4 uscite e 3 entrate, ci sono ben poche limitazioni.

La ricarica via cavo, infine, avviene in modo rapido: 22,5W a disposizione per portare i tuoi dispositivi al massimo in pochissimo tempo.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un solo click il tuo meraviglioso power bank 3 in 1 a soli 21,99€ Mi raccomando, spunta il coupon del 40% prima di aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.