Power Bank da 30000mAh con batteria solare: non si ESAURISCE MAI (26€)

L’ultimo caricatore portatile che hai avuto si scaricava in continuazione e adesso è praticamente inutilizzabile? Allora oggi puoi svoltare senza spendere nemmeno troppi soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo Power Bank da 30.000 mAh con batteria solare a soli 26,39 euro, invece che 32,99 euro. Per avere questo sconto applica il coupon che vedi in pagina.

In questo modo puoi beneficiare di un ribasso del 20% che ti permette di risparmiare. Soprattutto ti porti a casa un gadget indispensabile per ogni occasione. Grazie alla sua batteria solare lo potrai usare in qualsiasi momento e in qualsiasi posto.

Power Bank solare potentissimo e versatile

Tra le tante caratteristiche di questo Power Bank sicuramente quella che spicca è la batteria solare che ti consente in poche ore di luce di avere praticamente un’autonomia infinita. Possiede una batteria da ben 30.000 mAh che ti permette quindi di ricaricare circa 6 volte uno smartphone e circa 4 volte un tablet.

Ha un design compatto e possiede due porte USB che ti permettono di ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Ha una potenza da 66 W e quindi garantisce una velocità di caricamento eccellente. Inoltre gode di due luci LED per usarlo come torcia e una bussola nella parte inferiore.

Non c’è davvero tempo da perdere. A questa cifra è un best buy. Dunque vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo Power Bank da 30.000 mAh con batteria solare a soli 26,39 euro, invece che 32,99 euro. Ricordati che per avere questo sconto devi applicare il coupon che vedi in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.