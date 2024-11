Power Bank da 20000mAh con ricarica rapida da 20W e 2 uscite tuo a 12€

Anche tu quando esci di casa controlli sempre la batteria dei tuoi dispositivi mobili per non rischiare di rimanere a piedi nei momenti peggiori? Allora sono certo che sarai felice di questa promozione che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il Power Bank Baseus a soli 12,74 euro, invece che 22,99 euro. Per averlo a questo prezzo applica anche il coupon visibile in pagina.

Così facendo puoi avvalerti di uno sconto del 35% sul prezzo di listino più un ulteriore ribasso del 15% con il coupon per un risparmio totale davvero straordinario. Soprattutto ti porti a casa un dispositivo utilissimo che ti permette di ricaricare tutti i tuoi device in qualsiasi posto tu sia.

Power Bank da 20000mAh: super veloce e compatto

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questo Power Bank uno dei migliori acquisti che puoi fare oggi nella categoria. Sicuramente tra queste troviamo la sua straordinaria capacità da ben 20.000 mAh che ti permetterà quindi di ricaricare 4 volte completamente uno smartphone e quasi 3 volte la maggior parte dei tablet.

La ricarica rapida da 20 W PD QC 3.0 ti permette di riportare la batteria di uno smartphone al 60% in appena 30 minuti. Inoltre grazie alle sue 2 uscite potrai ricaricare fino a 2 device in contemporanea. Il suo design estremamente compatto e robusto garantisce anche la massima sicurezza e puoi quindi portartelo dappertutto. Possiede delle pratiche luci a LED che ti consentono di vedere la batteria residua e quindi ricaricarlo prima di uscire di casa.

Non perdere tempo perché si tratta davvero di una promozione troppo allettante per durare a lungo. Quindi prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank Baseus a soli 12,74 euro, invece che 22,99 euro, applicando il coupon visibile in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.