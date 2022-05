Power bank 20000mAh con DOPPIO INGRESSO: 22€ ed è subito tua

La power bank Svartgoti da 20000mAh con due ingressi è un apparecchio versatile e pratico grazie a cui avrai modo di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed in pochissimo tempo. Le dimensioni contenute ed un peso quasi impercettibile la rendono estremamente semplice da trasportare: minimo ingombro quando la sistemerai in valigia, nello zaino o in borsa.

Un’opportunità che non devi lasciarti sfuggire, prima che la promozione termini: effettua subito il tuo ordine su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto del 15%, la power bank sarà tua con poco più di 22 euro.

Power bank Svartgoti in offerta su Amazon ad un prezzo sorprendente

L’apparecchio dispone in totale di 4 ingressi: 2 di tipo USB C e microUSB, utili per la ricarica della power bank, e 2 ingressi USB che invece possono essere sfruttati per la ricarica di smartphone, tablet, smartwatch e qualunque altro apparecchio elettronico compatibile (ovviamente, collegandoli tramite l’apposito cavo).

Una capacità di ben 20000 mAh del modulo integrato è più che sufficiente per fornire una ricarica completa a diversi dispositivi nello stesso momento. Massima protezione da sovratensioni, sovraccarico, corto circuito ed alte temperature. Gli indicatori LED ti aiuteranno poi a capire quanta carica residua sia ancora disponibile.

Ad un prezzo così basso, i modelli da acquistare termineranno velocemente: metti nel carrello la tua nuova power bank Svartgoti da 20000mAh con doppio ingresso e, oltre ad un notevole risparmio, la riceverai a casa in pochissimi giorni.