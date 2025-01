Power Bank da 20000 mAh con cavo integrato: una potenza a prezzo mini

Approfitta velocemente di questa straordinaria occasione che oggi ti permette di avere un potente e utilissimo caricatore portatile a un prezzo davvero molto basso. Dunque prima che sia tardi e l’offerta sparisca vai su Amazon e metti nel tuo carrello questo Power Bank a soli 29,99 euro, invece che 36,99 euro.

C’è dunque uno sconto del 19% che ti permette di risparmiare un bel po’ e soprattutto di avere un ottimo device in grado di ridare energia a smartphone, tablet, auricolari wireless, smartwatch, consolle e tantissimo altro. Te lo puoi portare ovunque tu voglia senza problemi e gode anche di un cavo USB integrato per essere ancora più pratico.

Power Bank potente a una cifra ridicola

Il rapporto qualità prezzo di questo Power Bank è indubbiamente quello che fa la differenza. Di gadget simili ce ne sono tantissimi in commercio ma questo presenta delle caratteristiche particolari. Innanzitutto gode di un cavo USB integrato per cui volendo non dovrai portarti altri cavetti con te. Inoltre gode di 2 ulteriori uscite che in totale ti permetteranno di ricaricare fino a 3 dispositivi in contemporanea.

Ha un design estremamente compatto e leggero e il pratico cavetto incluso lo puoi usare come aggancio. Possiede una potentissima batteria da 20.000 mAh con cui potrai ricaricare di tutto più e più volte, volendo anche un notebook. La ricarica massima da 45 W rende il tutto più rapido. Possiede anche un display a LED dove puoi monitorare l’autonomia residua per non rimanere mai a piedi.

Insomma una promozione straordinaria e proprio per questo motivo durerà poco. Perciò prima che svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 29,99 euro, invece che 36,99 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.