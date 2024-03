Power Bank 10000mAh sottile e leggero in SUPER SCONTO su Amazon (-35%)

Bastano 14,94 euro per portarti a casa questo fantastico power bank da 10000mAh dalla forma sottile e molto leggera: per averlo a questo prezzo non devi far altro che applicare il coupon sconto che trovi in pagina tramite la spunta che trovi proprio sotto al prezzo del prodotto.

Power Bank 10000mAh in sconto: le caratteristiche

Le dimensioni compatte di 10,02 x 6,7 x 1,72 cm e un peso di soli 165 grammi rendono questo power bank facile da trasportare ovunque tu vada. La capacità di 10000mAh ti permette di ricaricare il tuo smartphone anche più di due volte, garantendoti un supporto di primissimo livello.

L’accessorio supporta infatti la ricarica rapida da 20W e, anche con il supporto per Power Delivery (PD3.0) e Quick Charge (QC3.0), offre un’esperienza di ricarica ad alta velocità senza precedenti.

La versatilità è garantita dalla porta USB Type-C bidirezionale, che funge sia da ingresso che da uscita. Questo significa che il power bank si adatta perfettamente ai tuoi nuovi dispositivi iPhone, iPad, Samsung, Huawei, Xiaomi e altre marche ancora.

Infine, puoi utilizzarlo anche per dispositivi a bassa corrente come AirPods e altre cuffie bluetooth, oltre che agli smartwatch. Tutto questo ad un prezzo di 14,94 euro se applichi la casella del coupon sconto che trovi in pagina.