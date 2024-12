Power Bank da 10000mAh certificato MagSafe per la ricarica wireless (-50%)

Non sarebbe più comodo ricaricare i tuoi dispositivi senza usare i cavi? Se hai uno smartphone con la tecnologia di ricarica wireless o un iPhone allora l’offerta che ti sto segnalando fa proprio al caso tuo. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello questo Power Bank certificato MagSafe a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci codice promozionale GG7GZH2M al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di uno straordinario sconto del 50% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare tantissimo. Soprattutto puoi avere un dispositivo eccezionale per ricaricare i tuoi device in qualsiasi posto e in modo semplice e veloce. Non perdere tempo perché ovviamente a un prezzo del genere lo vorranno tutti.

Power Bank potente e con ricarica wireless rapida

Sicuramente avere con sé un Power Bank ormai è diventato indispensabile, non sai quando potrebbe servirti. A volte sei in un posto dove non puoi ricaricare i tuoi dispositivi e ti accorgi che la batteria si sta per esaurire. Dunque a un prezzo del genere un caricabatterie portatile con ricarica wireless è davvero un ottimo acquisto.

Si presenta con un design compatto e pratico e con la tecnologia di ricarica wireless certificata MagSafe. Dunque lo puoi usare praticamente per qualsiasi dispositivo con la stessa tecnologia. Lo agganci al tuo iPhone e non ti accorgi nemmeno di averlo. Possiede anche un praticissimo supporto che ti consente di tenere il tuo smartphone posizionato in verticale. E poi gode di una capacità da 10.000 mAh e quindi ricarichi tutto ciò che vuoi più volte.

Non attendere oltre perché rischi che l’offerta scada. Dunque prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank certificato MagSafe a soli 14,99 euro, invece che 29,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati i inserire codice promozionale GG7GZH2M al momento del pagamento. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua pochi giorni dopo Natale senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.