Power Bank da 10000 mah ultra sottile con tripla uscita (solo 10€)

Se quando esci di casa ti rendi conto di non aver caricato il tuo smartphone e sei di fretta come risolvi? Semplice con un Power Bank. Oggi lo puoi avere a pochissimo. Dunque vai immediatamente su Amazon e mettilo nel tuo carrello a soli 10,49 euro, invece che 15,99 euro. Ricordati che per avere questo ulteriore sconto devi applicare il coupon in pagina.

È vero che già il prezzo senza ribasso non era altissimo ma perché dover pagare di più? Adesso puoi avvalerti di un doppio sconto e risparmi. Soprattutto metti le mani su un dispositivo davvero molto utile e versatile, adatto a tante occasioni.

Power Bank potente e leggerissimo tuo a una sciocchezza

Sicuramente il prezzo è molto basso ma non è l’unica cosa interessante. Siamo di fronte a un ottimo dispositivo dotato di diverse tecnologie di ultima generazione. Intanto ha un design estremamente sottile ed è molto leggero. Questo ti permette di tenerlo tranquillamente anche in tasca.

Possiede 2 ingressi e 3 uscite che ti offrono la possibilità di collegare fino a 3 dispositivi contemporaneamente risparmiando così un bel po’ di tempo. Ha una batteria bella grande da 10.000 mah con cui puoi ridare energia ai tuoi device più e più volte. Ed è dotato di protezioni conto il surriscaldamento e la sovratensione che proteggono i dispositivi collegati.

Un vero affare da non perdere. Dunque non perdere il treno. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 10,49 euro, invece che 15,99 euro. Ricordati che per averlo a questo prezzo devi applica il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.