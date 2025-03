Potenza, resistenza e autonomia straordinaria: lo smartwatch di cui non potrai più fare a meno

Se sei alla ricerca di uno smartwatch potente e robusto che ti accompagni nella vita di tutti i giorni, il TicWatch Pro 5 Enduro è il prodotto adatto a te. Questo smartwatch è progettato per gli amanti dello sport e dell’avventura, ed è studiato per offrirti prestazioni elevate ed un monitoraggio della salute avanzato.

Il suo display AMOLED da 1,43” ti garantisce sempre immagini nitide e colori brillanti. Il suo secondo schermo a basso consumo invece è progettato per prolungare la durata della batteria.

Grazie alla sua costruzione resistente e alla certificazione 5ATM potrai utilizzarlo tranquillamente sotto la pioggia, sotto la doccia e persino mentre stai nuotando.

Questo smartwatch è studiato per garantirti almeno 90 ore di autonomia, permettendoti di affrontare anche lunghe sessioni di allenamento senza la necessità di ricaricarlo continuamente. Che tu lo usi per escursioni, allenamenti o jogging in città, diventerà il tuo miglior alleato.

Le sue funzionalità per il monitoraggio della salute sono numerose e avanzate: infatti è in grado di monitorare la frequenza cardiaca (con avvisi in caso di valori anomali), il livello di ossigenazione nel sangue, e tener traccia delle tue attività.

Grazie al suo GPS e alla bussola integrati, il TicWatch Pro 5 Enduro è l’ideale se ami l’avventura: è in grado infatti di tenere traccia con estrema precisione dei tuoi percorsi. Funziona con Android Wear Os, quindi è compatibile con i dispositivi Android.

Se sei uno sportivo, un escursionista o un semplice amante dello sport, non lasciarti sfuggire l’occasione di portare immediatamente a casa tua questo smartphone al prezzo imbattibile di 211,76 euro, a cui potrai applicare un coupon da 32 euro al momento dell’acquisto.