POTENZA INFINITA e display CrystalRes a 120Hz: POCO X7 Pro SPROFONDA su eBay

Per quanto possa sembrare impossibile o al più un errore di prezzo, ti assicuriamo che è tutto vero: il nuovissimo e potentissimo POCO X7 Pro 5G è in vendita su eBay a un prezzo incredibilmente conveniente.

Parliamo della versione con il taglio di memoria più alto – 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna -, oggi in vendita al prezzo shock di 298€ con l’ausilio del codice coupon “BRAND25“.

Sfrutta il coupon “BRAND25” per acquistare POCO X7 Pro 5G ad appena 298€

POCO X7 Pro 5G non teme assolutamente il confronto con gli smartphone di fascia medio-alta più blasonati. Innanzitutto, lo smartphone POCO si presenta con un design dal forte sapore premium mentre il pannello AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici a risoluzione 1.5K è sempre pronto a sorprenderti con una eccellente rappresentazione dei colori; inoltre, il pannello supporta una frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una luminosità massima di ben 3200 nit.

Se il display è pronto a sorprenderti con una qualità che credevi possibile solo in smartphone da 600 euro o più, lo stesso si può dire anche per quanto riguarda il comparto hardware. Infatti, POCO X7 Pro 5G monta il potentissimo processore octa-core MediaTek Dimensity 8400-Ultra con di fianco 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna; è pronto a garantirti sempre potenza, reattività e affidabilità in qualsiasi momento, anche durante l’utilizzo delle app più impegnative.

Alimentato da una mega batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida HyperCharge da 90 W, il device è anche un camera phone di ottimo livello: il sensore principale da 50 MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) è affiancato da una lente ultra-grandangolare da 8 MP; frontalmente, invece, il sensore da 20 MP ti garantisce selfie di ottima qualità.

Dovresti approfittare immediatamente del coupon “BRAND25” per acquistare il potentissimo device a marchio POCO spendendo meno di 300€; fai in fretta e sfrutta questa occasione, il codice coupon è disponibile per ancora pochissimi giorni.