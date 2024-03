POTENZA INAUDITA per Redmi Note 13 Pro+ 5G, oggi al 33% in meno su eBay

eBay è pronto a scioccarti con uno sconto sensazionale sul potentissimo Redmi Note 13 Pro+ 5G, un mediogamma che ha il carattere e il design di un vero e proprio top di gamma. Sfruttando il calo di prezzo del 33%, infatti, quest’oggi il terminale Android del colosso cinese può essere tuo al prezzo di 369€ – parliamo di un risparmio immediato di 180€, con tanto di consegna rapida e gratuita inclusa nel prezzo.

Apprezzato in lungo e in largo per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo e la potentissima scheda tecnica che si nasconde sotto il bellissimo telaio dal sapore premium, Redmi Note 13 Pro+ 5G è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto tutti i punti di vista.

Redmi Note 13 Pro+ 5G è in vendita su eBay al prezzo più conveniente di sempre

Frontalmente il pannello Super QPD da 6.67 ti strega con i suoi eccellenti colori, la estrema fluidità a 120Hz e l’altissima risoluzione che spinge al massimo ogni singolo dettaglio; sotto il cofano, inoltre, batte un potentissimo processore octa-core Qualcomm con di fianco 12/512 GB di memoria interna, mentre la batteria con ricarica da 120W ti accompagna per tutto il giorno senza fatica.

Come ogni device di tutto rispetto, anche in questo caso troviamo un modulo fotografico di altissimo livello: il sensore principale, infatti, è di ben 200MP con tecnologia OIS per foto e video a dettagli incerdibili.

Con uno sconto immediato del 33% su eBay hai a disposizione il più potente dei mediogamma attualmente disponibile sul mercato, tuo con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 48 ore. Ricorda, infine, che se lo acquisti con PayPal lo puoi anche pagare in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.