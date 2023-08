Potenza BRUTA e design PREMIUM: Redmi Note 12 Pro 5G a -215€ su eBay

Il bellissimo smartphone Redmi Note 12 Pro 5G è protagonista di una offerta su eBay che ha dell’incredibile. Complice uno sconto immediato del 48%, infatti, quest’oggi ti bastano appena 234€ per mettere le mani sul validissimo mediogamma Android – è un risparmio complessivo di ben 215€.

Basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere fin da subito che Redmi Note 12 Pro 5G non è un mediogamma come tutti gli altri. Non solo è realizzato con materiali premium e quindi con un design mozzafiato, ma racchiude anche un mix di funzionalità davvero incredibili per il prezzo di vendita.

48% di sconto su eBay per il mediogamma Redmi Note 12 Pro 5G: affare d’oro

Redmi Note 12 Pro 5G monta un eccellente pannello AMOLE Full HD+ da 6.67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz per animazioni sempre fluidissime, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa core MediaTek avvia in un istante anche le app più pesanti.

Alimentato da una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67W – ti bastano 30 minuti di ricarica per utilizzare il telefono per tantissime ore aggiuntive -, lo smartphone di Redmi monta anche un comparto fotografico di altissimo livello con un sensore principale da 50 MP per scatti e video super definiti.

Con queste premesse è quasi impensabile lasciarsi scappare il validissimo smartphone Android a marchio Redmi, soprattutto se consideri che con l’offerta di eBay ti arriva a casa in pochissimo e senza costi di spedizione extra; inoltre, se lo acquisti con PayPal puoi anche dilazionare il pagamento in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.