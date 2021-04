Un potente PC portatile per studiare, lavorare e divertirsi. Una macchina ultra leggera, ma con specifiche tecniche che non ti aspetti a questo prezzo. Invece, adesso questo Chuwi GemiBook lo porti a casa a 373€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Potente PC portatile: offerta eccellente su Amazon

Ben 12GB di memoria RAM e 256GB di memoria SSD: l’equilibrio perfetto per avere sempre a disposizione quello che ti serve e per eseguire tutti i task che necessiti senza rallentamento alcuno. Il processore di questo super portatile è l’Intel Gemini Lake J4125, che si spinge a una frequenza massima di 2,7Ghz.

Con una super batteria, come quella integrata all’interno di questo gioiellino, potrai godere di utilizzo senza fili fino a 7 ore: usalo mentre ti godi il giardino o la piscina, senza dover correre a cercare un cavo di alimentazione. A rendere ancora più interessante GemiBook c’è poi il display: un pannello IPS da ben 14” con risoluzione che si spinge a 2K addirittura.

Tutto quello che ti offre questo PC è integrato in un bellissimo guscio in alluminio, che protegge il portatile, oltre a conferirgli un aspetto super premium. Per avere subito Chuwi GemiBook in super offerta a 373€, tutto quello che devi fare è accapparrartelo prima che l’offerta lampo finisca.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere questa e altre super occasioni: le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

