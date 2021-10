Potentissimo compressore portatile a 33€: sconto WOW (-50%)

Questo compressore portatile è un portento. Perfetto da tenere sempre in auto per gonfiare gli pneumatici quando serve. Funzionando attraverso batteria integrata, non ci sarà mai il vincolo dei cavi e non solo. Infatti, questo gioiellino funziona anche come powerbank ed è dotato di torcia integrata.

Un prodotto completissimo, al quale non manca un ampio display e 5 pulsanti di gestione rapida. Grazie ai super sconti del momento, fai il tuo affare e lo porti a casa a 33€ circa appena da Amazon: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “P6AHJFWY”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Eccellente compressore portatile in gran sconto su Amazon

Un prodotto super compatto, ma che non manca di potenza: 150PSI e batteria integrata da 4000 mAh. Tutto quello che serve per gonfiare non solo gli pneumatici dell'auto, ma anche ruote della bici, palloni e non solo. In kit, ricevi 4 ugelli, che ti permetteranno di gonfiare diversi oggetti.

Grazie al display e ai pulsanti rapidi di gestione, ci vuole pochissimo per configurare le impostazioni del dispositivo e renderlo perfetto per l'utilizzo che devi farne.

Come anticipato, la torcia integrata può tornare comodissima in caso d'emergenza oppure se dovesse servire gonfiare gonfiare uno pneumatico di al buio. Infine, grazie all'ingresso USB, puoi sfruttarlo anche per ricaricare i tuoi dispositivi di elettronica.

Insomma, un ottimo compressore portatile, con tutto quello che serve in dotazione. Non perdere l'opportunità di fare un vero e proprio affare su Amazon: metti subito il prodotto nel carrello, inserisci il codice “P6AHJFWY” e completa rapidamente l'ordine per averlo a 33€ circa appena. Risparmi il 50% e le spedizioni sono assolutamente gratuite.