Potentissima e impermeabile: paga la cassa JBL ben 54€ in MENO!

Ami far festa ovunque ti trovi? Con la cassa JBL Charge Essential 2 potrai trasformare anche una semplice grigliata in un vero e proprio concerto. E con il ribasso del -34% targato Amazon, la potrai avere a un prezzo clamoroso: solo 105,26€ anziché 159,99€!

Tutte le caratteristiche della cassa JBL

Questo altoparlante è progettato per trasformare ogni momento in una festa sonora grazie al JBL Original Pro Sound che garantisce un suono di altissima qualità grazie al driver a forma di circuito e dai due radiatori passivi.

E tutto è più bello grazie alla durata della batteria che ti accompagnerà per 20 ore, permettendoti di festeggiare senza interruzioni. Inoltre, questa cassa è pronta a trasformarsi anche in un powerbank grazie alla porta USB integrata, garantendoti di ricaricare il tuo smartphone, tablet o altri dispositivi quando ne hai bisogno, e assicurandoti di non rimanere mai senza energia durante le tue avventure.

Progettato per resistere a qualsiasi sfida, questa cassa vanta una resistenza all’acqua IPX7, rendendola perfetta per l’uso all’aperto, anche in condizioni di pioggia o schizzi.

Il tutto è basato sulla connettività Bluetooth che renderà il collegamento con il tuo smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo, facilissimo, consentendoti di riprodurre musica in streaming wireless con un suono di alta qualità anche se sei distante dalla cassa.

Nella confezione troverai la cassa JBL Charge Essential 2, un cavo USB Type-C, una guida rapida e una scheda di sicurezza, tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a vivere la tua musica al meglio.

Con la cassa JBL Charge Essential 2, potrai portare la tua musica anche in capo al mondo. Falla tua a 105,26€, ora che è scontata del -34%!