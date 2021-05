Un dispositivo sottile e super leggero: questa antenna TV 4K è così compatta da sembrare un giocattolo. Invece è il contrario: è studiata per poter essere installata in totale autonomia, ingombrando pochissimo, e in qualsiasi posizione. Su Amazon bastano 14€ appena e riprendi a guardare la televisione in modo eccezionale, anche in piena compatibilità con sistema DVB-T 2. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Antenna 4K DVB-T2 in super offerta su Amazon

Un prodotto non solo molto interessante, ma anche super efficace considerando quando è facile da installare e cosa può offrirti. Tutto quello che devi fare è collegarlo alla televisione, cercare una posizione consona (alla finestra o al muro, hai fino a 4,4 metri di lunghezza) e godere di canali in altissima qualità, persino in 4K.

Non preoccuparti per l'arrivo del nuovo standard di digitale terrestre DVB-T2 perché c'è piena compatibilità. Per portare subito a casa questa spettacolare antenna TV da interni con supporto al 4K, tutto quello che devi fare è accaparrartela da Amazon prima che le scorte finiscano.

Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

