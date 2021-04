Sei alla ricerca di uno smartwatch che abbia carattere, ma non costi uno sproposito? L’hai trovato, grazie agli sconti Amazon. Questo wearable, puoi pagarlo appena 40,50€ con spedizioni assolutamente rapide e gratuite.

Smartwatch indistruttibile in super sconto su Amazon

Esteticamente, questo dispositivo certamente non passa inosservato: è destinato a un pubblico maschile e femminile, che vuole al polso un wearable pronto a farsi notare, rendendo unico qualsiasi abbigliamento.

Uno smartwatch che è pronto ad accompagnarti in immersioni fino a 50 metri di profondità, resistendo ad alte temperature (fino a 70 gradi), ma anche a temperature bassissime (-40 gradi).

Ovviamente, sarà un valido alleato per l’attività sportiva, pronto a registrare le tue performance così da tenere sotto controllo i risultati. Infine, è un buon supporto anche per la salute: non manca il sensore per il battito cardiaco.

Se te lo stai chiedendo, certo che si: potrai sfruttare il suo ampio – e ben luminoso display – anche per leggere dal polso tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth.

Per avere subito questo smartwatch indistruttibile al prezzo di 40€ circa, devi solo ricordarti di spuntare il coupon sconto del 10% prima di mettere il prodotto nel carrello. Puoi averlo in nero, panna oppure verde militare.

