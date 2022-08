Potente luce LED senza fili con base magnetica a 11€: PAZZESCO

Questa potente lampada LED compatta, dotata di batteria integrata ricaricabile, è perfetta per una marea di possibilità di utilizzo. Sotto i pensili della cucina, per illuminare un bancone troppo buio, all’interno dell’armadio, lungo le scale interne: ovunque serva avere un bel po’ di illuminazione, ma è assente.

Con le promozioni Amazon del momento, puoi risparmiare il 50% e portare a casa questo interessante dispositivo a 11€ circa appena. Tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “GQ4R9GWS”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Luce LED senza fili: eccellente gadget

Un prodotto comodissimo e praticissimo, l’ideale per illuminare dove serve, senza essere schiavi dei cavi. In dotazione con il prodotto, arriva anche una coppia di supporti – da posizionare con potente adesivo 3M – che ti permetteranno di sfruttare i magneti alloggiati dietro la lampada.

In questo modo, potrai posizionarla quando ti serve e – allo stesso modo – staccarla e portarla via (o metterla in carica) all’occorrenza. Il fascio di luce (regolabile per temperatura e colore) puoi ottenerlo in due modi: accendendo manualmente, oppure tramite sensore di movimento. Quest’ultimo, attiverà in automatico la lampada al rilevamento di un movimento.

Per finire, la chicca che non ti aspetti: il dispositivo è dotato di telecomando, l’ideale per una gestione praticissima, anche a distanza. Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% su questo dispositivo. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “GQ4R9GWS”. Lo prendi a 11€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.