Potente e versatile, questo Mini PC è in offerta su Amazon a soli 159€

Il NiPoGi Mini PC W-11 Pro è un gioiello di tecnologia che unisce prestazioni potenti e un design moderno e compatto. Con un processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, con frequenza fino a 3,4 GHz, e 8 GB di RAM DDR4, questo mini PC è progettato per offrire prestazioni eccezionali.

Attualmente in offerta su Amazon, oggi puoi acquistare questo Mini PC a soli 159,49€ grazie ad un generoso sconto. Davvero difficile trovare un PC più affidabile e potente ad un prezzo più basso.

Questo mini computer è ideale per una vasta gamma di attività, dall’intrattenimento visivo domestico allo streaming video e al lavoro. Le sue prestazioni sono migliorate del 30% rispetto ai modelli precedenti, garantendo un’esperienza fluida. Il NiPoGi Mini PC offre anche ampio spazio di archiviazione grazie al suo SSD da 256 GB, con la possibilità di espanderlo aggiungendo un SSD/HDD SATA da 2,5″. Inoltre, supporta funzionalità utili come il Wake On LAN, PXE Boot, RTC Wake e Auto Power On.

Grazie alla grafica Intel UHD integrata, supporta la riproduzione video 4K UHD e il doppio schermo tramite le due porte HDMI, migliorando notevolmente l’efficienza del lavoro. La connettività wireless è affidabile grazie al supporto per WiFi 2.4G/5G e Bluetooth 4.2, rendendo questo mini PC una potente workstation.

La confezione include il mini PC, cavo HDMI, supporto VESA, alimentatore e manuale utente. Inoltre, NiPoGi offre un anno di soddisfazione del prodotto e supporto tecnico a vita.

Il NiPoGi Mini PC W-11 Pro è la scelta perfetta per chi cerca un computer potente, compatto e affidabile a un prezzo conveniente. Non farti scappare l’occasione di acquistarlo ad un prezzo speciale!

