Potente caricatore auto 35W con 4 porte USB a 4,99€: sconto del 60%

Grazie a un interessante sconto Amazon del momento, puoi portare a casa un interessante caricatore per auto con potenza fino a 35W e ben 4 porte USB per ricaricare fino a 4 dispositivi in contemporanea.

Risparmia il 60% e prendilo a 4,99€: spunta il coupon in pagina, mettilo nel carrello e completa l'ordine adesso per approfittarne. Le spedizioni sono completamente gratuite, in una manciata di giorni. Disponibilità limitata.

Caricatore auto 35W: a questo prezzo è un affare

Un prodotto super pratico e comodo da avere all'interno della vettura. Lo colleghi alla porta accendisigari e – grazie ai 4 ingressi – puoi alimentare o caricare fino a 4 dispositivi in contemporanea.

Non solo smartphone, ma anche wearable, powerbank, auricolari e qualsiasi cosa ti serva. In un mondo in cui ormai i dispositivi utilizzati quotidianamente sono sempre di più, poterne ricaricare più di uno in contemporanea è certamente comodo.

Se puoi puoi farlo in macchina, ottimizzando i tuoi spostamenti, ancora meglio. A questo prezzo, questo caricatore 35W con 4 porte USB è un vero e proprio affare. Dovrai solo aggiungere i cavi per ogni device che intendi ricarica. Spunta il coupon in pagina su Amazon, risparmia il 60% e prendilo a 4,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma la disponibilità della promozione è limitatissima.