Potente caricatore auto 24W, doppia porta: a 7€ è un REGALO

Un caricatore per auto da ben 24W, dotato di ben due ingressi USB e tutta la qualità di Baseus, a prezzo ridicolo adesso su Amazon. Lo prendi a 7,99€ appena: mettilo nel carrello, inserisci il codice “BASEUS22” e completa rapidamente l'ordine per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma i pezzi disponibili pochissimi.

Ottimo caricatore per auto a prezzo ridicolo su Amazon

Un dispositivo pensato innanzitutto per impreziosire il design dell'automobile. Infatti, è super compatto, si integra perfettamente all'interno della porta accendisigari, impreziosendone l'estetica.

Le due porte USB sono retroilluminato, per garantirti sempre il facile reperimento, anche al buio. Grazie alla potenza di erogazione di 24W, basterà poco per effettuare la ricarica dei tuoi dispositivi. Senza trascurare che puoi metterne in carica due contemporaneamente.

Un dispositivo super sicuro e progettato per resistere, come da tradizionale qualità Baseus. A questo prezzo, un prodotto come questo, è un autentico affare. Non perdere l'occasione di portare a casa un caricatore per auto da 24W ad alte prestazioni a 7,99€ appena da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “BASEUS22”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.