Hai paura che la batteria dell’auto ti abbandoni all’improvviso? Può succedere a tutti ed è per questo che è sempre meglio non farsi trovare impreparati. Con un avviatore d’emergenza, avrai sempre a disposizione lo spunto che ti serve per far ripartire velocemente la tua macchina. Grazie ai super sconti Amazon del momento, adesso puoi averne uno d’eccezione a a 39,99€ appena: praticamente metà prezzo. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Avviatore auto d’emergenza in super offerta su Amazon

Bello e di design. Questo eccezionale dispositivo è di una utilità estrema. Infatti, è in grado di far partire auto, moto, camion, SUV e anche barche, naturalmente.

Fra le sue funzionalità, non manca una torcia d’emergenza e ci sono anche tre ingressi USB (due di tipo A e una di tipo C) per ricaricare smartphone, tablet e altri dispositivi, sfruttando la ricarica rapida.

Ovviamente, nel kit troverai tutto quello che ti serve per utilizzare il tuo dispositivo, incluse le pinze per collegarlo alla batteria dell’auto e una custodia per proteggerlo.

Per avere subito questo eccezionale avviatore d’emergenza per auto a 39,99€ devi mettere il prodotto nel carrello, direttamente su Amazon e – prima di pagare – inserire il codice sconto “5SENRRA2”.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime. Non perdere le migliori occasioni e i migliori sconti: li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

