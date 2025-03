Potature PERFETTE con questa mini motosega a batteria in SCONTO LAMPO (-44%)

Con l’arrivo ormai imminente della primavera, prendersi cura del proprio giardino diventa un compito pressocché obbligatorio così da prepararlo adeguatamente alle stagioni più calde. Oggi puoi approfittare su Amazon di un’offerta eccezionale su questa mini motosega a batteria per potature che puoi acquistare a soli 45,12 euro invece di 79,98. Il kit è completo di tutti gli accessori che servono.

Mini motosega a batteria per potature: le caratteristiche

Questa motosega è dotata di un motore brushless di ultima generazione per prestazioni elevate con tagli precisi e senza inceppamenti.

La lubrificazione automatica è senza dubbio una delle sue caratteristiche migliori dato che con un solo pulsante riduce l’attrito e migliora la scorrevolezza della catena, permettendoti di tagliare rami in modo rapido e senza fatica. Puoi usarla quindi per potature in giardino, lavori di disboscamento o tagli su legna da ardere ed è adatta anche ai principianti grazie alla sua facilità d’uso.

Questo strumento infatti è anche dotato di ben quattro sistemi di protezione: un deflettore di protezione ruotabile a 120°, una funzione di blocco automatico, un’impugnatura ergonomica antiscivolo e un doppio sistema di sicurezza che richiede la pressione simultanea del blocco e del grilletto per l’avvio. Inoltre, nel kit troverai dei guanti protettivi per lavorare con tranquillità.

Non è un caso allora che la confezione include tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare: la mini motosega, due batterie, due catene (una già montata), lama con piastra di guida, caricabatterie, cacciavite, guanti e una comoda custodia per il trasporto. Un attrezzo completo, versatile e ideale per il proprio giardino: acquistalo a soli 45,12 euro invece di 79,98.