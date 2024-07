Potatura al TOP: forbici elettriche con 2 batterie e accessori a 35,99€

Se non hai mai utilizzato un paio di forbici elettriche da potatura probabilmente è difficile capire quanto sia vantaggioso utilizzarle. Infatti, a differenza di quelle manuali, ti permettono di risparmiare tantissimo tempo e fatica. Un solo tocco dell’apposito grilletto permette l’attivazione del motore che governa le lame, pronte a eseguire tagli netti e precisi.

Un prodotto straordinario, che chiunque possiede un giardino dovrebbe avere. Un utensile che adesso su eBay puoi prendere a prezzo incredibile, nella versione accessoriata e con 2 batterie ricaricabili.

Mettilo adesso nel carrello e, prima di completare l’ordine, inserisci il codice promozionale ” MENO10ESTATE “. Porti tutto a casa a 35,99€ soltanto e la cosa interessante è che le spedizioni non prevedono il minimo costo aggiuntivo. Fa in fretta: la disponibilità è limitata.

Sicure e pratiche da utilizzare, ti permettono di tagliare in un solo colpo rami con diametro fino a 30 millimetri. Una dimensione più che sufficiente per eseguire la potatura delle siepi e degli altri piccoli arbusti, che popolano il tuo giardino e aspettano solo di essere messi in ordine al meglio.

La presenza di ben 2 batterie all’interno del kit ti permetterà un utilizzo super prolungato del prodotto, senza il vincolo dei cavi e praticamente senza altre limitazioni. Grazie a queste straordinarie forbici da potatura potrai goderti spazi esterni ben curati e avrai la soddisfazione di averci pensato completamente da solo, senza l’ausilio di un professionista.

Approfitta ora di questa occasione eBay disponibile solo per pochissimo tempo: metti nel carrello adesso le tue forbici da potatura e, prima di completare il tuo ordine, inserisci il codice sconto ” MENO10ESTATE “. Il kit completo di accessori, custodia e due batterie lo porti a casa a 35,99 € soltanto. Spedizioni senza il minimo costo aggiuntivo, nel giro di pochi giorni.