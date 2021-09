La postura corretta della schiena è fondamentale per evitare problemi e dolori. Si tratta però di qualcosa che ormai è sempre più a rischio, sopratutto per chi lavora molte ore al PC. Fortunatamente, esistono dispositivi smart in grado di segnalarti in tempo reale se stai assumendo una posiziona sbagliata e potenzialmente rischiosa.

Normalmente, questi prodotti hanno prezzi ben più elevati. Oggi però puoi fare un ottimo affare: risparmia il 63% sul correttore posturale più intelligente che tu abbia mai visto. Grazie al coupon che ci ha fornito Gshopper, lo prendi a 29,99€ appena invece di 79€. Come? Semplice: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “4D4F1AA686”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Postura corretta: raggiungila in modo smart

Se la tecnologia può aiutare a risolvere problemi fastidiosi come questo, perché non approfittarne? Il gioiellino che ho scovato in sconto è molto più comodo ed efficace dei prodotti “analogici”. Mi riferisco alle classiche fasce che tirano la schiena, ma non assicurano di certo che quella sia la posizione più corretta.

Questo gadget tech invece è dotato di sensori, che rilevano il modo in cui metti le spalle, il collo e la schiena in generale. In tempo reale, puoi capire se è il caso di modificare la tua postura, così de evitare il rischio di patire dolori e fastidio.

Dotato di Bluetooth, questo gioiellino interagisce in tempo reale con l'apposita applicazione, studiata per permetterti di sfruttare al massimo il correttore di postura smart.

Con un utilizzo costante, in breve tempo potrai correggere eventuali difetti posturali, a beneficio della tua salute globale e – perché no – anche dell'aspetto fisico. Un dispositivo così solitamente non lo prendi a un prezzo così ghiotto, ma oggi puoi fare un vero e proprio affare, grazie a Gshopper. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “4D4F1AA686”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

