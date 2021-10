PosteMobile PROMO: 100GB a 7,99 euro al mese

PosteMobile, gestore virtuale del gruppo Poste Italiane, decide di spostare ancora una volta la scadenza della sua PROMO a meno di 8 euro al mese. Stiamo parlando della richiestissima Creami EXTRA WOW 100.

PosteMobile PROMO: i dettagli

Questa promozione offre ogni mese 100 Giga di traffico dati in 4G+ sulla rete Vodafone, minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili e SMS illimitati sempre verso tutti gli operatori. Tutto questo a soli 7,99 euro al mese. Oltre a questo quantitativo di Giga sono inclusi anche 4,37GB ogni mese da utilizzare in roaming.

La tariffa è stata prorogata ufficialmente nelle scorse ore fino al 30 Ottobre 2021.

L’offerta telefonica è valida sia per richieste di portabilità sia per chi intende attivare una nuova utenza. Inoltre, nel canone mensile troviamo alcuni servizi extra come il “Ti Cerco” ed il “Richiama Ora”, l’avviso di chiamata e la navigazione in hotspot gratuita.

La velocità massima raggiungibile sulla Giga Network dell’operatore rosso è pari a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload.

Costi ed altro

Il costo di attivazione online è pari a 10 euro una tantum. Oltre alla richiesta online è possibile acquistare tale tariffa anche presso gli Uffici Postali. In questo caso però il costo iniziale previsto è di 15 euro. La promozione non prevede modifiche contrattuali, quindi possiamo dire che il prezzo è garantito.