La tariffa speciale last minute di PosteMobile con 30GB a meno di 5 euro mensili cambia nome in Creami WOW 30GB, mantenendo però le stesse caratteristiche della vecchia promozione.

PosteMobile Creami WOW 30GB: i dettagli

La promo prevede ben 30 Giga in 4G+ per ora su rete WINDTRE fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload, minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia sia fissi che mobili e SMS sempre senza limiti a soli 4,99 euro ogni mese. Al traffico dati nazionale si aggiunge anche un bundle di 2,73 Giga per il roaming.

Anche se dal 16 Giugno scorso è iniziato il cambio rete, non è ancora previsto per i nuovi clienti. Attualmente infatti stanno beneficiando della rete Vodafone solo i già clienti di Poste Mobile.

La nuova Creami WOW non dispone di vincoli contrattuali e non prevede alcun aumento nell'arco dei mesi. Inoltre, è disponibile sia in portabilità che richiedendo una nuova numerazione.

Costi ed altro

La tariffa a meno di 5 euro al mese è attivabile online fino al 20 Giugno 2021. Il costo della SIM è pari a 20€ con ben 10 euro di credito omaggio. Questo bonus può essere utilizzato per rinnovare la promozione. Inoltre, la spedizione a casa della scheda SIM è completamente gratuita.

