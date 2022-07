Ritorna per pochissimi giorni la promozione Creami WOW 30GB di PosteMobile che per questo Weekend permette di passare al gestore virtuale andando a risparmiare sulla propria spesa mensile. Il termine ultimo per richiedere la portabilità è fissato per il 24 Luglio 2022.

L’offerta last minute è attivabile solo ONLINE richiedendo il passaggio a Poste Mobile da qualsiasi gestore mobile italiano. In alternativa, è possibile anche richiedere una nuova numerazione. Anche in questo caso, la promo è richiedibile solo tramite il sito internet. Non è possibile passare o attivare un nuovo numero negli Uffici Postali.

Creami Weekend: i dettagli della PROMO Estiva di PosteMobile

La tariffa low-cost offre minuti illimitati e senza scatto alla risposta di chiamate verso qualsiasi numero di rete fissa o mobile, SMS senza limiti e sempre verso tutti i gestori e ben 30 Giga di traffico dati in 4G su rete Vodafone con velocità massima in download pari a 300 Mbps ed in upload di 50 Mbps. Il tutto per soli 4,99 euro mensili, senza vincoli e senza costi nascosti.

In questo canone mensile ci sono anche ben 4,09 Giga da utilizzare in roaming ogni mese in tutto il suolo Europeo. L’offerta include anche alcuni servizi gratuiti e preattivati come il servizio di reperibilità “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata ed il controllo del credito residuo al numero 401212. L’hotspot è anch’esso completamente gratuito.

Come abbiamo detto all’inizio, questa offerta telefonica è attivabile sia richiedendo un nuovo numero sia per chi intende cambiare gestore. In portabilità è possibile passare da qualsiasi operatore anche non virtuale.

Costi ed altro

La tariffa in questione è disponibile SOLO ONLINE fino al 24 Luglio 2022. Per attivare tale promo è richiesto un contributo iniziale di 20 euro con ben 10 euro di traffico incluso utilizzabile per rinnovare due mesi di canone. La spedizione della SIM a domicilio, invece, è completamente gratuita.