PosteMobile Creami WeBack è la promozione che ti permette di ottenere una ricarica gratis a partire da 1 euro ogni 10 Giga non utilizzati.

PosteMobile Creami WeBack: ecco come funziona

La tariffa speciale offre 50 Giga di internet finalmente su rete Vodafone, minuti illimitati verso tutti e SMS senza limiti a soli 9,99 euro ogni mese. Creami WeBack gode anche di 5,46 Giga da utilizzare in roaming all'interno degli Stati Membri dell'UE.

Questa particolare tariffa, unica nel suo genere, offre la possibilità di ottenere fino a 5 euro di ricarica gratis in caso di non utilizzo del traffico dati messo a disposizione mensilmente. Ad esempio, se utilizzeremo solo 10GB dei 50 Giga disponibili avremo diritto a 4 euro di ricarica bonus che verrà accreditata sul credito residuo della SIM. L'eventuale credito ottenuto potrà essere utilizzato per il rinnovo dell'offerta.



Le promo del virtuale Poste Mobile includono nel canone mensile i servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”, l'avviso di chiamata e il controllo del credito residuo gratuito chiamando il numero 401212. Inoltre, le promo sono bloccate per sempre.

Costi ed altro

Creami WeBack è una promo in edizione limitata attivabile fino al 6 Luglio 2021. Con l'acquisto online è previsto un corrispettivo per la SIM pari a 20€ con 10 euro di credito omaggio. Inoltre, la spedizione a casa della scheda SIM è completamente a carico di Poste Mobile.

