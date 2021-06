La Creami Relax 100 di PosteMobile è una tariffa molto interessante e nelle ultime ore è stata riproposta fino al 12 Giugno 2021.

PosteMobile Creami Relax 100: i dettagli

La tariffa in questione prevede a soli 10 euro al mese per il primo trimestre 100GB di internet in 4G+, minuti illimitati verso tutti i numeri sia fissi che mobili e SMS senza limiti. La promozione dopo 7 mesi avrà un costo mensile di 8 euro al mese. Una volta terminato il bundle disponibile la navigazione verrà bloccata fino al successivo rinnovo. Da qualche mese però questo virtuale offre la possibilità di acquistare l'opzione GIGA EXTRA che offre 1GB a 1,99€.

Le offerte telefoniche del Full MVNO Poste Mobile per ora utilizzano la rete WINDTRE ed offrono prestazioni di velocità fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload.



Con il diminuire del prezzo, i Giga disponibili in roaming mutano da 5,46GB con 10 euro al mese di canone a 4,37 Giga dal settimo mese in poi.

Costi ed altro

Il costo della SIM ammonta a soli 10 euro una tantum, anziché 15 euro. La promo in questione, inoltre, è valida sia per nuovi numeri sia per passaggi da altri gestori. Richiedendo la scheda online o tramite il call center Poste Mobile è prevista la spedizione gratuita.

