La nuova Creami Extra WOW 100 del virtuale PosteMobile è attivabile online e negli Uffici Postali fino al 4 Settembre 2021.

PosteMobile Creami Extra WOW 100: i dettagli

L'offerta in questione, valida per tutti i nuovi clienti in portabilità o che richiedono una nuova numerazione, offre minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri sia fissi che mobili nazionali, SMS senza limiti e verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G+ su Rete Vodafone. Questo pacchetto è incluso a 7,99 euro ogni mese. Nel canone mensile troviamo alcuni servizi extra come il “Ti cerco” e “Richiama ora”, l'avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero gratuito 401212.

Da qualche settimana Poste Mobile è ufficialmente passata dalla rete WINDTRE a quella Vodafone e nello specifico la velocità di navigazione in LTE può arrivare fino a 300 Mbps in download e 150 Mbps in upload. La tariffa a meno di 8 euro al mese offre un quantitativo di internet in roaming pari a 4,37 Giga.

Costi ed altro

I costi variano a seconda delle modalità di acquisto. Per tutte le richieste portate a termine online è previsto un costo iniziale pari a 10 euro, mentre, per le offerte attivate nei vari Uffici Postali viene richiesto un ammontare pari a 15 euro una tantum.

