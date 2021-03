L’operatore PosteMobile pare abbia deciso di lanciarsi sul mercato della banda larga. Dovrebbe arrivare infatti la nuova PosteMobile Casa Ultraveloce avente come tecnologia la FTTH. Questa offerta è disponibile attualmente solamente per i dipendenti del gruppo Poste Italiane. È, però, da poco comparsa una nuova data per il lancio di questa promo estesa a tutti i clienti che vorrebbero attivarla ed è presumibilmente da Maggio 2021.

PosteMobile Casa Ulraveloce: i dettagli

Questa offerta mette a disposizione una connessione fino ad 1 Gigabit in Fibra FTTH comprensiva di modem e Sim illimitata a soli 19,90 mese.

Non prevede, inoltre, alcun costo per quanto riguarda l’attivazione, la consegna e l’installazione del modem.

L’offerta PosteMobile Casa UltraVeloce, come sopra annunciato, attualmente è disponibile solamente per coloro che lavorano nel Gruppo Poste Italiane e possono usufruirne da ieri, 29 Marzo 2021, ricevendo nella loro abitazione il modem o la chiavetta.

Il TG Poste relativo alla data di ieri ha annunciato in diretta l’uscita di questa promozione per tutti i dipendenti ma esprimendo anche l’ipotesi del mese in cui sarà disponibile per tutti coloro che vorranno entrare nel mondo di PosteMobile per quanto riguarda la fibra

Ecco una risposta avvenuta durante l’intervista riguardante le date del lancio dell’offerta PosteMobile Casa Ultraveloce:

Per i nostri clienti l’offerta partirà a Maggio di quest’anno, Maggio 2021, però oggi sono molto contenta di essere qui perché annunciamo in anteprima l’avvio della promozione sui dipendenti.

