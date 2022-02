PosteCasa Ultraveloce: di nuovo in sottocosto a soli 19,90 euro al mese

Tantissimi vantaggi ti aspettano solo online sul sito di Postepay dedicato alle offerte per la Fibra Ottica di casa. Sponsorizzata come “Un'offerta, due connessione“, PosteCasa Ultraveloce è tornata di nuovo in sottocosto a soli 19,90 euro al mese, con sottoscrizione direttamente dal sito internet. Il bundle garantisce fino 1 Gbps di velocità in download con Giga illimitati di traffico dati e una chiavetta USB sotto copertura 4G per la navigazione in mobilità, sempre senza limiti. Il prezzo, stando a quanto dichiarato dall'operatore, è garantito per tutta la durata contrattuale.

PosteCasa Ultraveloce a un prezzo davvero vantaggioso

Continuano gli sconti pazzi di Postepay che ha ulteriormente ribassato la nota offerta per la Fibra PosteCasa Ultraveloce. Invece di pagarla 26,90 euro al mese, come indicato sul sito ufficiale, il canone mensile si abbassa a soli 19,90 euro. Un'occasione davvero interessante per chi volesse attivare la rete fissa di casa o cambiare operatore e così risparmiare.

Per accedere a questa incredibile promozione è indispensabile sottoscrivere il contratto direttamente online dal sito, alla pagina Verifica e Acquista. Ecco cosa offre il ricco bundle:

navigazione senza limiti fino a 1 Gbps su rete ultraveloce;

fino a 1 Gbps su rete ultraveloce; seconda connessione senza limiti su rete mobile;

senza limiti su rete mobile; massima velocità di navigazione disponibile a seconda della tecnologia in Fibra Ottica raggiunta dalla tua abitazione;

raggiunta dalla tua abitazione; modem WiFi ;

; chiavetta USB per la connessione mobile sotto copertura 4G.

Come indicato sul sito ufficiale dell'operatore, PosteCasa Ultraveloce è valida per tutta la durata contrattuale al prezzo di 19,90 euro al mese, per attivazioni dal web fino al 20 febbraio 2022. Inoltre, anche i costi di attivazione, consegna e installazione sono in promozione a 19,90 euro, invece di 99 euro una tantum.

Invece, per attivazioni entro il 26 febbraio 2022 da ufficio postale, il prezzo bloccato è di 26,90 euro al mese. Inoltre, anche i costi di attivazione, consegna e installazione sono in promozione a 49 euro, invece di 99 euro una tantum.