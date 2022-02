PosteCasa Ultraveloce: approfitta di questa imperdibile offerta

Poste italiane ha perfezionato nuovamente il prezzo della sua offerta per la Fibra Ottica. Infatti, PosteCasa Ultraveloce è di nuovo in promozione a soli 26,90 euro al mese, anziché 30,90 euro al mese. Un prezzo davvero imperdibile che abbatte il costo del canone mensile di una delle migliori tariffe sul mercato. Questo perché non solo potrai navigare a 1 Gbps, ma avrai anche a disposizione una connessione portatile con chiavetta USB sotto rete 4G. Tutto questo senza limiti.

PosteCasa Ultraveloce: l'offerta senza limiti di Giga e velocità

Può un'offerta per la Fibra garantirti anche Giga illimitati per navigare in portabilità? Se stiamo parlando di PosteCasa Ultraveloce sì! Infatti, questa offerta promette non solo tanta velocità grazie a un modem WiFi trasportabile, ma anche una chiavetta USB con la quale potrai accedere al tuo piano tariffario ovunque.

È proprio vero, PosteCasa Ultraveloce è la soluzione completa per chi cerca un'offerta e due connessioni. Tra l'altro, in questi giorni è in promozione a soli 26,90 euro al mese, anziché 30,90 euro con canone bloccato. Ecco cosa offre il suo ricco bundle:

Giga illimitati per navigare in internet con la Fibra Ottica;

per navigare in internet con la Fibra Ottica; velocità fino a 1 Gbps in download con la Fibra ottica;

in download con la Fibra ottica; modem WiFi trasportabile incluso;

trasportabile incluso; chiavetta USB per la navigazione sotto rete 4G inclusa;

per la navigazione sotto rete 4G inclusa; canone dell'offerta bloccato;

attivazione, consegna e installazione in promozione a 49 euro una tantum, invece di 99 euro.

Come attivare l'offerta

Potrai attivare PosteCasa Ultraveloce direttamente online o presso qualsiasi Ufficio Postale. Puoi scegliere quello più vicino a te. Dopo qualche giorno riceverai direttamente a casa il modem WiFi e la chiavetta USB che potrai attivare collegandola al modem così da utilizzarla subito anche se non è ancora stata attivata la Fibra.

Successivamente sarai contattato direttamente da un tecnico che fisserà un appuntamento per procedere con l'installazione della connessione PosteCasa Ultraveloce. Una soluzione comoda, veloce, portatile ed economica.