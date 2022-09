PosteCasa Ultraveloce: FIBRA in PROMO a 19,90€

Ritorna fino a fine Settembre la PROMO PosteCasa con internet a casa Ultraveloce ad un prezzo davvero sbalorditivo! Stiamo parlando di meno di 20 euro mensili SENZA VINCOLI e con prezzo garantito per sempre.

PosteCasa: i dettagli della PROMO Ultraveloce da 19,90€

La tariffa dell’operatore di proprietà di Poste Italiane offre la connessione senza limiti a casa in FTTC o FTTH con velocità massima raggiungibile fino ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mbps in upload con modem incluso nel prezzo in comodato d’uso dotato di chiavetta USB con Giga Illimitati su rete Vodafone. Il tutto è compreso per soli 19,90 euro mensili, invece di 26,90€. Il modem fornito dal provider è incluso di spedizione gratuita e può variare a seconda della disponibilità a magazzino. Tra i router inclusi troviamo lo ZTE H2640 oppure il modello H3140.

Il prezzo mensile è bloccato per tutta la permanenza in Poste. Questo significa che non prevede variazioni nell’arco del tempo. In qualsiasi caso, l’offerta è priva di vincoli contrattuali. Con la promozione esclusiva in questione è inclusa una SIM con Giga senza Limiti da utilizzare in una chiavetta oppure in un qualsiasi altro dispositivo come un tablet oppure uno smartphone.

La copertura è garantita da partner come TIM per l’FTTC, mentre, per la tecnologia FTTH è disponibile a seconda della zona la rete di Open Fiber o di Fiber Cop. Il prezzo, inoltre, è garantito per le attivazioni ONLINE. In Ufficio Postale, il canone ammonta al prezzo standard di 26,90 euro.

Costi ed altro

L’offerta è per ora attivabile fino al 30 Settembre 2022 in ESCLUSIVA ONLINE senza vincoli e senza costi nascosti. Il costo di attivazione, quello relativo all’attivazione ed all’installazione sono pari a 19,90 euro una tantum. Approfittane ora! Scegli l’offerta PosteCasa con prezzo bloccato per sempre, SIM con Giga Illimitati e Modem in comodato d’uso gratuito.