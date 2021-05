PosteCasa Ultraveloce è la nuova tariffa di PostePay da oggi disponibile in Fibra FTTH o FTTC per tutti e non solo per i dipendenti di Poste Italiane.

PosteCasa Ultraveloce: la Fibra di Poste

La promozione PosteCasa Ultraveloce offre internet illimitato a casa fino a 1 Gigabit con modem Wi-Fi e una chiavetta con SIM Dati senza limiti. Tutto questo al prezzo promozionale di 26,90 euro ogni mese, invece di 30,90€. L'apparato incluso può differire a seconda della copertura tra il FRITZ!Box 7530 e lo ZTE H2640.

La SIM Internet inclusa nel canone mensile gode di Giga Illimitati in 4G da utilizzare come backup in caso di malfunzionamento della Fibra oppure può essere utilizzata in un qualsiasi device per sfruttare della navigazione senza limiti.

Grazie alle partnership con Open Fiber e TIM, PostePay permette di sfruttare la Fibra in FTTH o in FTTC. La velocità di connessione varia dal provider e dalla tecnologia attivabile.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è in promozione a 49 euro una tantum, anziché 99 euro. PosteCasa Ultraveloce è disponibile in promozione fino al 31 Agosto 2021, salvo ulteriori proroghe.

L'offerta in questione non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale, per recedere sarà necessario restituire il Modem e la Chiavetta entro 60 giorni dall'attivazione della linea.

PosteMobile

Tariffe