PosteCasa Ultraveloce la tariffa che porta internet illimitato a casa è stata prorogata fino al giorno 30 Ottobre 2021.

PosteCasa Ultraveloce: i dettagli

La tariffa in questione mette a disposizione internet senza limiti a casa fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH con modem Wi-Fi incluso ed una chiavetta di backup con Giga senza limiti in 4G. Il tutto è disponibile a soli 26,90 euro ogni mese, anziché al prezzo standard di 30,90€. A seconda della copertura, disponibile in FTTH o FTTC, verrà fornito un modem differente tra il FRITZ!Box 7530 e lo ZTE H2640.

La SIM solo dati con Giga senza limiti inclusa nel canone mensile può essere utilizzata anche in un altro dispositivo come ad esempio un tablet o modem 4G portatile.

Le varie tecnologie di rete sono garantite grazie alle partnership con Open Fiber e TIM. Una volta richiesta la Fibra, bisognerà attendere la chiamata del tecnico che provvederà ad attivare la linea.

Costi ed altro

Il contributo iniziale è pari a 49 euro una tantum, contro i 99 euro richiesti solitamente. La promozione in questione è attivabile online e negli Uffici Postali entro il 30 Ottobre 2021.

PosteCasa non prevede vincoli contrattuali di alcun tipo. In caso di recesso sarà necessario restituire l’apparato entro 2 mesi dall’attivazione dell’offerta.