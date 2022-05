PosteCasa: Fibra Ultraveloce a 19,90€ al mese

La promozione PosteCasa di Poste Mobile ritorna attivabile per qualche giorno ad un prezzo promozionale. Vediamo insieme dunque la soluzione per avere internet a casa ad un prezzo davvero incredibile. Stiamo infatti parlando di meno di 20 euro mensili.

Questa offerta esclusiva è attivabile ONLINE solo entro il 31 Maggio 2022.

PosteCasa: i dettagli della Fibra Ultraveloce anche in FTTH

La tariffa dell’operatore del gruppo di Poste Italiane prevede internet a casa flat 24 ore su 24 in FTTC o FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mbps in upload con modem Wi-Fi trasportabile con chiavetta USB ed una SIM con Giga Illimitati in 4G. Il tutto a soli 19,90 euro ogni mese, anziché di 26,90€. Il modem incluso con questa tariffa davvero economica è uno tra lo ZTE H3140 e lo ZTE H2640. L’apparato fornito in comodato d’uso dal provider dipende dalla tecnologia attivabile.

L’offerta è valida per tutta la durata contrattuale. Il canone mensile, dunque, non ha costi nascosti e né sorprese di alcun genere.

Come potete vedere, la scheda SIM inclusa nel canone mensile può essere utilizzata sia sulla chiavetta USB come backup in caso di blackout della connessione oppure in un altro device come ad esempio un tablet oppure uno smartphone.

La copertura in Fiber To The Home è disponibile grazie ai due partner FiberCop e Open Fiber, è possibile dunque verificare la copertura tramite questo link.

Inoltre, il canone mensile è bloccato per tutta la vostra permanenza con questo operatore. In pratica, non ci saranno aumenti di alcun genere.

Costi ed altro

L’offerta senza vincoli è attivabile in esclusiva ONLINE solo entro il 31 Maggio 2022. La PosteCasa ha un contributo iniziale pari ad una mensilità, invece dei canonici 49 euro una tantum. Inoltre, in caso di recesso o migrazione verso altro operatore sarà necessario restituire la SIM, la chiavetta ed il Modem.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.