Poste italiane: basta con le truffe online, ecco i consigli per vincere

Non solo i dati ufficiali, ma anche l'esperienza personale confermano che le truffe online sono sempre più diffuse e pericolose. Purtroppo continua a crescere il numero degli utenti che segnalano casi di phishing, smishing e vishing così come quello di chi ne cade vittima e sporge denuncia. Ecco perché Poste italiane ha deciso di fornire alcuni utili consigli che mettono al sicuro chiunque decida di seguirli.

Poste italiane contro le truffe online

L'unico modo per combattere le truffe online è informare più utenti possibili ai pericoli che possono correre sul web. Qui su Telefonino.net impegniamo quotidianamente segnalandovi le ultime novità in merito. Email, SMS e chiamate Call Center potrebbero nascondere un terribile raggiro capace di cambiare la vita a chiunque. Password, codici di accesso e/o dispositivi, carta di pagamento, carta di credito, utenze e molti altri dati sono costantemente in pericolo. Ecco perché Poste italiane, uno dei brand più sfruttato dai cybercriminali ha deciso di fornire una serie di consigli contro questi attacchi.

Una specie di mini guida molto preziosa che aiuterà chiunque a conoscere le tecniche più diffuse dei cybercriminali e così difendersi per non cadere nelle loro trappole: