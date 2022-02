Poste italiane e l'accordo con Ikea: sono in arrivo importanti novità

Chi l'avrebbe mai detto che un giorno Poste italiane e Ikea avrebbero stretto un accordo per introdurre importantissime novità a beneficio di tutti i clienti che acquisteranno i prodotti del colosso svedese. Una notizia che farà piacere a molti utenti e che, in un certo senso, cambierà anche il loro modo di fare acquisti presso la famosa catena di mobili, complementi d'arredo e oggettistica per la casa.

La multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad sta andando forte in questi ultimi anni proprio per le sue innumerevoli soluzioni volte a semplificare la vita dei suoi clienti. Le proposte commerciali non solo sono economiche e vantaggiose, ma permettono anche di risolvere diversi problemi che si affrontano nella vita quotidiana. Uno fra tutti, ad esempio, è lo spazio. Ikea, infatti, si propone con soluzioni davvero incredibili che possono essere toccate con mano direttamente sul posto perché riprodotte fedelmente, fornendo così spunti interessanti da applicare nella propria abitazione.

Proprio in virtù di questo enorme successo, Poste italiane ha stretto una partnership con Ikea per facilitare gli acquisti a tutti coloro che vogliono attingere all'esperienza e alla qualità dei prodotti del colosso svedese. Ma di cosa si tratta? Scopriamo insieme tutte le novità in arrivo.

Poste italiane inaugura Poste Delivery Business anche per i clienti Ikea

Un mondo di vantaggi sono ora disponibili a tutti i clienti Ikea grazie al suo accordo commerciale con Poste italiane. In sostanza, tutti i clienti che decidono di acquistare i prodotti della multinazionale svedese presso un punto vendita o direttamente online potranno affidarsi a Poste Delivery Business.

Questo servizio di Poste italiane mette a disposizione una serie di soluzioni interessanti per la spedizione dei prodotti acquistati. Non solo è possibile scegliere la data e il luogo di consegna (per i pacchi con peso inferiore ai 50 kg), ma anche un luogo di ritiro che risulta più comodo al destinatario. Inoltre, tutte le spedizioni con un peso inferiore ai 30 kg potranno essere ritirate anche nell'ufficio postale più vicino.

Vediamo ora le tariffe molto vantaggiose offerte da Poste Delivery Business, il servizio di spedizioni offerto da Poste italiane. Si tratta di prezzi promozionali applicabili su ordini effettuati entro il 6 marzo 2022:

da 0 a 1 kg costo di spedizione 4 euro;

costo di spedizione 4 euro; da 10 a 30 kg costo di spedizione 5 euro;

costo di spedizione 5 euro; da 20 a 30 kg costo di spedizione 5 euro (invece di 16 euro).

Ricordatevi inoltre che se acquisterete con Postepay entro il 31 marzo 2022, nei negozi aderenti, avrete diritto a un ritorno di denaro in cashback a ogni vostro acquisto fino a un massimo di 100 euro al giorno.