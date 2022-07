Poste Casa: Fibra a 19,90€ fino al 2 Agosto 2022

La tariffa Poste Casa per avere internet illimitato ad un prezzo davvero incredibile ritorna attivabile in ESCLUSIVA ONLINE solo fino al 2 Agosto 2022. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere in merito a questa promozione a tempo.

PosteCasa: i dettagli della Fibra Ultraveloce anche in FTTH

La promozione in questione prevede internet senza limiti in FTTC o FTTH fino ad 1 Gigabit al secondo in download e fino a 300 Mbps in upload con modem Wi-Fi insieme ad una chiavetta internet con Giga Illimitati in LTE. Tutto questo ad un prezzo davvero folle! Stiamo parlando di appena 19,90 euro ogni mese, anziché di 26,90€. Nel costo mensile troviamo il Modem ZTE H2640 o H3140 in comodato d’uso gratuito. L’apparato viene spedito in automatico da Poste, non è possibile sceglierlo in fase di attivazione.

Il canone mensile è garantito fintanto che resterete con questo provider. Il prezzo dunque non verrà mai ritoccato. Inoltre, la promozione non prevede vincoli contrattuali né costi nascosti in fattura addebitati senza motivo.

La SIM dati può essere sia inserita nella chiavetta fornita in comodato d’uso gratuito con il Modem sia in un altro dispositivo come ad esempio un tablet, uno smartphone o qualsiasi altro device.

Poste Casa offre la possibilità di attivare internet a casa sia in FTTH sia in FTTC grazie ad Open Fiber e Fiber Coop. Per controllare la copertura è a vostra disposizione il link dell’offerta che vi abbiamo indicato sopra.

Il prezzo è riservato per le sole attivazioni ONLINE. In Ufficio Postale è disponibile al prezzo standard.

Costi ed altro

Questa promozione, come abbiamo già detto, è attivabile ONLINE solo fino al 2 Agosto 2022. Non sono previsti vincoli contrattuali ed il prezzo è bloccato per tutta la vostra permanenza con questo gestore. La spesa iniziale ammonta a soli 19,90 euro e comprende il costo di attivazione, la spedizione di Modem, chiavetta e SIM e l’installazione da parte di un tecnico.