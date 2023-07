POS e-commerce a canone zero PER SEMPRE con XPay Easy di Nexi

XPay Easy è il POS pensato da Nexi per tutti coloro che hanno un’attività online. Accredito in un giorno, oltre 30 modalità di pagamento semplificate per i clienti e un servizio di assistenza dedicato in italiano sono i tre principali punti di forza del POS di Nexi, oggi in offerta a canone zero per sempre anziché 14,90 euro al mese.

POS XPay Easy di Nexi a canone zero per sempre

Il POS XPay Easy ti consente di aumentare le vendite del tuo e-commerce fino al 15%. Merito soprattutto della semplificazione dei pagamenti: i tuoi clienti possono pagare da qualsiasi tipo di dispositivo (anche da Smart TV) e tramite link via chat, SMS ed email, utilizzando un’autenticazione semplificata (Nexi Boost).

La commissione è pari all’1,8% più 0,20 euro a transazione. Incluso a 2,5 euro al mese più 7,5 euro una tantum c’è poi il programma Protection Plus, che ti consente di ottenere la certificazione di conformità agli standard PCI-DSS, grazie alla quale sei protetto dalle sanzioni comminate agli esercenti che ne sono sprovvisti.

Un ulteriore motivo per cui scegliere XPay Easy è la sua integrazione semplificata in qualsiasi piattaforma di e-commerce, da WooCommerce a Shopify, passando per OpenCart, Magento Commerce e PrestaShop, grazie agli oltre 18 plugin disponibili.

Approfitta dell’offerta speciale di queste ore per ricevere il POS XPay Easy di Nexi a canone zero per sempre, anziché 14,90 euro al mese come avveniva fino a pochi giorni fa.

