Porte e finestre sono la vulnerabilità principale di qualsiasi abitazione. Proprio da lì rischiano di entrare i malintenzionati. Per fortuna, metterle in sicurezza è molto semplice. Infatti, esistono soluzioni efficaci e anche parecchio economiche per evitare rischi.

Quello che ho scovato su Amazon in gran sconto è un kit da 3 pezzi, che puoi installare in totale autonomia e con facilità. Te lo accaparri a 5€ circa appena e potrai godere di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Porte e finestre in sicurezza: basta pochissimo

Semplicissimi sensori, composti da doppia unità. Queste devono essere sempre perfettamente allineate, quando non lo sono, emettono un suono molto forte. Un allarme, che impaurisce gli intrusi e allerta chi è in casa.

Allarmi che disattivi in modo semplicissimo, attraverso un pulsante apposito. Facilissima è anche l'installazione, basterà applicare – attraverso l'apposito adesivo – un'unità del sensore sulla parte fissa della finestra (o della porta) e l'altra unità sulla parte mobile. Naturalmente, le due estremità dovranno essere una di fronte all'altra, allineate.

Da quel momento in poi, basterà che le due unità del sensore non siano una di fronte all'altra per attivare la sirena dell'allarme. Semplicissimo. Così facile, che qualcuno lo ha applicato anche sulle ante dei mobili.

Non perdere l'occasione di mettere in sicurezza 3 porte e/o finestre a 5,99€ appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home